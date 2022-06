Alemanha goleia Itália por 5 a 2 na Liga das Nações

A Alemanha derrotou a Itália por 5 a 2 nesta terça-feira (14) com uma exibição brilhante de futebol ofensivo em sua primeira vitória no Grupo Três da Liga das Nações, quebrando uma sequência de quatro jogos sem triunfos e ampliando sua invencibilidade sob o comando do técnico Hansi Flick.

Na melhor atuação da Alemanha sob o comando de Flick, Timo Werner marcou duas vezes após gols de Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan e Thomas Müller.

O jovem Wilfried Gnonto diminuiu aos 33 minutos do segundo tempo e Alessandro Bastoni marcou de cabeça para os visitantes nos acréscimos.

Esta foi a primeira vitória da Alemanha na Liga das Nações em quatro partidas, e a primeira contra um dos principais países europeus sob Flick, invicto em 13 jogos desde que assumiu o comando no ano passado. Os alemães empataram com a Itália há 10 dias.

A Alemanha, que busca chegar ao auge na Copa do Mundo no Catar após uma eliminação na primeira fase em 2018, está agora com seis pontos.

A equipe de Flick teve dificuldades no empate de 1 a 1 contra a Hungria na semana passada, depois de também empatar pelo mesmo placar com Inglaterra e Itália no início deste mês.

Outra goleada aconteceu na Inglaterra, onde o time da casa perdeu por 4 a 0 para a Hungria, que lidera o grupo na Liga das Nações e ampliou a série sem vitórias dos anfitriões em uma competição que eles esperavam que fosse uma preparação para a Copa do Mundo.

🇭🇺 Sum up Hungary in this #NationsLeague campaign in one word! pic.twitter.com/GRMxAa3aKP — UEFA Nations League (@EURO2024) June 14, 2022

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, que foi responsável por alguns dos poucos momentos de qualidade da equipe e acertou a trave com um cabeceio, reconheceu que a queda de seu time no segundo tempo, quando sofreu três gols, foi “inaceitável”, mas pediu aos torcedores que perdoassem.

“É nossa primeira grande derrota em muito tempo. Não é hora de entrar em pânico, é hora de manter a cabeça erguida”, declarou.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.