Liverpool contrata o uruguaio Darwin Núñez

O Liverpool (Inglaterra) contratou o atacante Darwin Núñez após o atleta completar os exames médicos depois da saída do Benfica (Portugal), anunciou o clube inglês nesta terça-feira (14).

O Benfica anunciou na última segunda-feira (13) que um acordo havia sido feito pelo uruguaio de 22 anos por um pagamento inicial de 75 milhões de euros (US$ 78,17 milhões)

O valor é menor do que o recorde do clube de 75 milhões de libras (US$ 89,92 milhões) pago pelo holandês Virgin van Dijk em janeiro de 2018.

A taxa de transferência de Núñez pode ainda subir para 85 milhões de libras caso ele cumpra metas individuais e se ele conquistar a Liga dos Campeões.

“Estou muito feliz e encantado por estar aqui no Liverpool. É um clube gigantesco”, disse Núñez, que assinou um contrato de seis anos com a equipe.

“Já joguei contra o Liverpool e já os assisti em vários jogos na Liga dos Campeões, e esse é o meu estilo de jogo. Há alguns grandes jogadores aqui, e acredito que meu estilo de jogo cairá bem aqui”, afirmou.

“Espero que possa dar tudo que tenho para ajudar a equipe […]. Quero ganhar muitos troféus no Liverpool”, completou.

Núñez foi o artilheiro do campeonato português na última temporada, e marcou 34 gols em todas as competições pelo Benfica, incluindo gols com ambas as pernas na derrota para o Liverpool nas quartas de final da Liga dos Campeões.

