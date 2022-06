Após sequência história, Bia Haddad Maia cai na estreia em Wimbledon

A participação de Beatriz Haddad Maia na chave de simples do Torneio de Wimbledon, em Londres (Grã-Bretanha), chegou ao fim na primeira rodada. Nesta segunda-feira (27), a paulista de 26 anos, 28ª do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), perdeu da eslovena Kaja Juvan (62ª) por dois sets a um (4/6, 6/4 e 2/6), em uma hora e 56 minutos de partida.

Bia chegou em Wimbledon embalada pelos dois títulos conquistados em torneios nível WTA 250 (Birmingham e Nottingham) e uma semifinal no WTA 500 de Eastbourne, todos em solo britânico. A brasileira teve uma sequência de 12 vitórias seguidas, a maior em torneios femininos na grama desde 2018, quando a norte-americana Serena Williams viu chegar ao fim uma série de 20 triunfos consecutivos.

Apesar da eliminação precoce, a brasileira não deverá ser afetada no ranking, pois a edição deste ano de Wimbledon não vale pontos. Tanto a WTA como a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que gere o naipe masculino da modalidade, tomaram essa decisão devido à não liberação, por parte dos organizadores da competição, da presença de jogadores de Rússia e Belarus, em razão da invasão russa à Ucrânia.

A paulista ainda disputará a chave de duplas femininas (onde é a 26ª do ranking mundial), ao lado da polonesa Magdalena Frech (92ª em simples, 191ª em duplas). Elas estreiam nesta quarta-feira (29), em horário a ser definido, contra a indiana Sania Mirza (24ª) e a tcheca Lucie Hradecka (20ª).

Entre os homens, o representante brasileiro na chave de simples também foi eliminado nesta segunda-feira. O cearense Thiago Monteiro, 89º do ranking da ATP, não resistiu ao espanhol Jaume Munar (71º), que venceu por três a zero (2/6, 4/6 e 5/7) em duas horas e 13 minutos.

Nesta terça-feira (28), quem estará em quadra pela chave feminina de simples é Laura Pigossi. A paulista de 27 anos, número 124 do mundo, terá pela frente a eslovaca Kristina Kucova (90ª). A partida está prevista para começar às 12h15 (horário de Brasília). É a primeira vez que a brasileira, bronze em duplas na Olimpíada de Tóquio (Japão), no ano passado, disputa a fase principal de um Grand Slam (como são conhecidos os quatro principais torneios do tênis mundial).