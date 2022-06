Bia Haddad é campeã do WTA 250 de Nottingham na Inglaterra

Bia Haddad venceu a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 1 (6-4, 1-6, 6-3) na final do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, na manhã deste domingo (12).

A vitória representou o maior título da carreira da atleta paulista e colocará a tenista entre as 40 melhores do mundo na próxima atualização do ranking. No torneio disputado em piso de grama, Bia Haddad conquistou cinco vitórias, passando, inclusive pela grega Maria Sakkari (quinta do mundo de cabeça de chave número sete do campeonato).

A brasileira ainda tem pela frente a final do torneio de duplas. Neste domingo, ao lado da chinesa Shuai Zhang, ela enfrenta a americana Caroline Dalohide e a romena Monica Niculescu.