Governo do Rio anuncia R$ 8 bilhões para enfrentamento de temporais

Plano tem drones com megafone para avisos sonoros

O estado do Rio de Janeiro contará com investimentos de R$ 8 bilhões para a prevenção, resposta e mitigação de desastres causados pelas tempestades de verão. A maior parte do valor será destinado a obras de infraestrutura e dragagens.

O detalhamento do plano de contingência foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na quarta-feira (15). O conjunto de medidas inclui obras, reforço de maquinário e equipes, além de treinamento e recursos de tecnologia.

As ações são compartilhadas em vários órgãos do governo, além de parcerias com prefeituras e, pela primeira vez, com concessionárias de abastecimento de gás, energia e água.

As secretarias estaduais de Infraestrutura e Obras Públicas e das Cidades investirão cerca de R$ 4 bilhões em obras de micro e macro drenagem pluvial, contenção de encostas e reurbanização.

A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, que contará com cerca de R$ 2,7 bilhões, planeja a limpeza de 800 rios em 88 municípios. Haverá ainda monitoramentos de alerta de cheias e hidrometeorológico, o estudo da água na atmosfera e a relação com a superfície terrestre.

Trabalho de socorro

O Corpo de Bombeiros colocará em prática a Operação Pluvian, com reforço de 40% do efetivo para atendimento às ocorrências relacionadas às chuvas. Até abril, cerca de 1,5 mil agentes atuarão diariamente, incluindo 400 especializados em salvamento em desastres.

A Defesa Civil terá R$ 1 bilhão para definir e executar ações de prevenção a desastres. Entre as medidas, está o treinamento e capacitação de bombeiros especialistas e agentes municipais de Defesa Civil. Também foram adquiridos viaturas e cães de busca e resgate, além de realizados estudos hidrológicos e geológicos, essenciais para o mapeamento de riscos.

A cidade de Petrópolis, classificada pelo plano como uma das com maior risco de desastres do país, terá um posto avançado criado para facilitar a resposta aos desastres naturais na região.

“Estamos vivenciando um período em que os eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes e intensos. Nosso compromisso é proteger vidas, minimizar os riscos e garantir uma resposta rápida e eficiente às emergências”, destacou Castro.

O plano de contingência prevê o Comitê Permanente de Chuvas, formado por secretarias estaduais e articulação com os municípios.

“O plano foi atualizado e ampliado, para darmos mais agilidade nas respostas. Dividimos as responsabilidades e criamos fluxo para a contingência, com níveis de atribuições”, explicou o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Tecnologia

O governo anunciou que o reforço em tecnologia terá dois drones com megafone para avisos sonoros, farol de busca com precisão de 900 metros, câmera térmica e capacidade de voo em condições adversas.

A população pode aderir ao serviço de alerta via telefone celular provido pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ). Haverá avisos relacionados a ondas de calor, rajadas de vento, secas e baixa umidade.

As mensagens de SMS são enviadas em tempo real para celulares cadastrados. Basta a pessoa digitar o CEP desejado e enviar para número 40199. De acordo com o governo, cerca de 1,6 milhão de pessoas se cadastraram no serviço em 2024.