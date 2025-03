Hamilton nega qualquer problema com engenheiro de corrida da Ferrari

Lewis Hamilton minimizou comentários sobre supostos atritos dele com seu novo engenheiro de corrida na Ferrari, Riccardo Adami, e disse que não tem problemas com o italiano, depois de algumas trocas ríspidas de palavras pelo rádio na abertura da temporada da Fórmula 1, na Austrália, no último fim de semana.

O heptacampeão mundial, que se juntou à Ferrari nesta temporada oriundo da Mercedes, disse repetidamente a Adami "deixa isso comigo" ao receber informações do engenheiro durante a corrida sob chuva em Melbourne.

Hamilton, que terminou em 10º lugar em sua estreia na Ferrari, disse nesta quinta-feira (20) a repórteres antes do Grande Prêmio da China que a reação da mídia foi "exagerada".

"Fui muito educado na forma como sugeri isso... Eu não estava xingando. Só que, naquele momento, eu estava realmente tendo dificuldades com o carro. Eu precisava me concentrar totalmente", afirmou. "Estamos nos conhecendo melhor. Ele obviamente teve dois campeões ou mais no passado e não há problemas entre nós", acrescentou o piloto britânico, de 40 anos.

Adami trabalhou anteriormente com o tetracampeão mundial Sebastian Vettel e com o antecessor imediato de Hamilton, Carlos Sainz.

Hamilton passou os últimos 12 anos trabalhando com Peter "Bono" Bonnington na Mercedes e está tendo que se adaptar a um novo ambiente.

O britânico sugeriu que outros pilotos eram muito mais agressivos pelo rádio com seus engenheiros.

"As conversas que Max [Verstappen], da Red Bull, tinha com seu engenheiro ao longo dos anos, o abuso que o pobre rapaz sofreu, e vocês nunca escreveram sobre isso. Mas vocês escrevem sobre a menor discussão que eu tive com o meu", disse.

