Com gol de Gabriel Teixeira, Grêmio derrota Londrina na Série B

O Grêmio retornou ao caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Londrina por 1 a 0, na noite desta terça-feira (28) em Porto Alegre, em jogo da 15ª rodada da competição.

Fim de jogo: #Grêmio 1x0 Londrina

Com assistência do Diego Souza e gol do Biel, vencemos o Londrina aqui na Arena, somamos mais 3 pontos no @BrasileiraoB e nos mantemos no G4 da competição.

🇪🇪 #GRExLON #Brasileirão2022 #ClubeDeTodos pic.twitter.com/dyUh9zbycK — Grêmio FBPA (@Gremio) June 28, 2022

Com o resultado, o Tricolor se manteve na 4ª posição da classificação, agora com 25 pontos. Já o Tubarão permaneceu com 18 pontos, agora na 10ª posição.

O único gol da partida saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Teixeira recebeu a bola na entrada da área, tabelou com Diego Souza e bateu na saída do goleiro Matheus Nogueira.

Retorno das vitórias

Quem também venceu na rodada, após duas rodadas de derrotas, foi o Bahia, que bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no estádio do Castelão. Os gols do Tricolor foram marcados por Rodallega e Rezende.

🙌🏾 Ganhamos! Segundo triunfo seguido fora de casa, agora 2 a 0 em cima do Brusque, com o 1º gol de Rezende pelo clube e o artilheiro Rodallega voltando a marcar! Domingo é na Fonte, contra o Grêmio, às 16h. #BBMP pic.twitter.com/b56J9ZQd4e — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 28, 2022

Após o resultado, a equipe baiana chegou aos 28 pontos, na 3ª posição. Já a Bolívia Querida fica na 9ª posição com 19 pontos.