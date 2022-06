Filipinho é tetra e estreante Samuel Pupo vice na etapa Rio Pro da WSL

O paulista de Ubatuba Filipe Toledo, líder do ranking, faturou o tetracampeonato do Rio Pro, etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês), disputada na Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ). Filipinho levou nota 10 durante a bateria final, valendo o título, contra o conterrêo Samuel Pupo, as estreante na elite do surfe mundial, que chegou pela primeira vez à uma final na temporada. Filipinho totalizou 18.67 contra 10.73, de Pupo, também do litoral paulista, da cidade de São Sebastião.

Com o triunfo em Saquarema, Filipinho chegou aos 50.040 pontos, e se distanciou ainda mais na liderança da classificação geral. Na última etapa, em El Salvador, o paulista já havia assegurado presença no WSL Finals, em setembro, final do circuito mundial que reúne os cinco surfistas com maior pontuação na temporada.

A ONDA NOTA 10.0 UNÂNIME DE FILIPE TOLEDO!

Para chegar à final contra Pupo, Filipinho venceu a semi contra o Yago Dora, com nota 17.36 a 15.34. Pela primeira na etapa brasileira as semifinais reuniram quatro brasileiros. A outra disputa foi entre Pupo e o campeão olímpico Ítalo Ferreira. O surfista de São Sebastião (SP) bateu o potiguar por 11.44 a 10.83.

A brasileira Tatiana Weston-Webb encerrou sua participação em terceiro lugar, ao perder a semifinal para a havaiana Carissa Moore, por 14.60 a 11.77. Na sequência, Moore se sagrou campeã em Saquarema após superar na final a compatriota Gabriela Bryan, por 12.67 a 9.67.