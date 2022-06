Djokovic supera Kokkinakis e avança para terceira rodada em Wimbledon

O primeiro cabeça de chave, Novak Djokovic, derrotou facilmente o australiano Thanasi Kokkinakis por 6-1, 6-4 e 6-2, nesta quarta-feira (29), para chegar à terceira rodada em Wimbledon.

O sérvio de 35 anos, que busca seu sétimo título em Wimbledon, tinha enfrentado algumas dificuldades em sua vitória na primeira rodada, mas voltou a jogar perto de seu nível habitual contra Kokkinakis, número 79 do ranking.

Djokovic, vencedor de 20 torneios do Grand Slam, ditou as condições da partida desde o início e somou sua 23ª vitória consecutiva no torneio disputado na grama de Londres.

"Estou muito feliz com o meu desempenho hoje", disse Djokovic. "Acho que comecei muito bem, muito sólido do fundo da quadra."

O sérvio quebrou o saque do adversário no início de cada um dos três sets e conseguiu cinco quebras no total ao longo da partida. Djokovic dominou os ralis com seus golpes precisos e conquistou 30 de 38 pontos na rede.

"Devo dizer que estou bastante satisfeito com a forma como elevei o nível do meu tênis em dois dias", disse Djokovic. "Espero que eu possa manter essa trajetória, continuar melhorando à medida que o torneio avança. Obviamente, estou apenas pensando no próximo desafio e espero que as coisas melhorem".

Na próxima rodada, Djokovic enfrentará seu compatriota Miomir Kecmanovic, que venceu o chileno Alejandro Tabilo em quatro sets.

Em outra das partidas do dia, o norueguês Casper Ruud, terceiro cabeça de chave, não conseguiu replicar suas façanhas do Aberto da França e foi eliminado na segunda rodada pelo número 112 do mundo, Ugo Humbert, por 3-6, 6-2, 7-5 e 6-4.

O francês Humbert entrou em quadra sem raquetes e sofreu no primeiro set, mas seu jogo arriscado valeu à pena, pois a proporção de winners vs. erros não forçados ficou a seu favor e o levou a uma grande vitória.