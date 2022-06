Fenerbahçe, da Turquia, anuncia contratação do técnico Jorge Jesus

O Fenerbahçe, da Turquia, anunciou a contratação do técnico português Jorge Jesus, em substituição a Ismail Kartal, que levou o clube ao segundo lugar no Campeonato Turco nesta temporada, atrás do campeão Trabzonspor.

Kartal assumiu o cargo em janeiro, após o clube romper com Vítor Pereira, atualmente no Corinthians.

O Fenerbahçe chegou a um acordo de 3 milhões de euros (o equivalente a R$ 15,4 milhões) com Jesus, de 67 anos, para a temporada 2022-23, informou o clube em comunicado à bolsa de valores.

"O técnico português Jorge Jesus estará no comando do nosso Fenerbahce durante toda a temporada que se avizinha", disse o clube em sua conta no Twitter.

Jesus deixou o Flamengo em julho de 2020 após um ano no clube carioca, onde venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, para retornar a Portugal para uma segunda passagem pelo Benfica. Ele foi demitido pelo clube português em dezembro.

Depois de terminar como vice-campeão no Campeonato Turco, o Fenerbahçe disputará a fase classificatória da Liga dos Campeões na próxima temporada por uma vaga no torneio.

