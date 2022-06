Flamengo tenta retomar o caminho das vitórias diante do América-MG

Tentando retomar caminho das vitórias, o Flamengo recebe o América-MG, a partir das 19h (horário de Brasília) deste sábado (25) no estádio do Maracanã. A partida terá transmissão da Rádio Nacional.

O Rubro-Negro chega ao confronto após duas derrotas consecutivas para o Atlético-MG (de 2 a 0 no último domingo pelo Brasileiro e de 2 a 1 na quarta pela Copa do Brasil). Porém, mesmo com a sequência de reveses, o técnico Dorival Júnior afirmou, em coletiva, que vê evolução na equipe: “A evolução é clara, mas os resultados negativos acabam encobrindo muita coisa. Porém, a postura que a equipe vem mostrando, mesmo no jogo anterior, não foi aquilo desenhado. Confio muito e acredito que, em pouco tempo, daremos uma virada. No futebol, o céu e o inferno estão a um palmo de distância e as coisas podem mudar a qualquer momento”.

Para esta partida o Flamengo tem um desfalque certo, o atacante Bruno Henrique, que realizará uma cirurgia no joelho direito no próximo domingo (26). Uma possível novidade pode ser o goleiro Santos, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e está disponível para entrar em campo. O time da Gávea é o atual 14º colocado com 15 pontos no Brasileiro.

Mas do outro lado do gramado estará um América-MG que atravessa uma fase muito negativa, com quatro partidas sem vitória pelo Brasileiro (três derrotas e um empate). Porém, para retomar o caminho dos triunfos o Coelho terá que quebrar uma incômoda escrita: não vence o Flamengo há mais de 22 anos.

PREPARADOS! ⚔️🐰💚



No CT Lanna Drumond, treinamos e encerramos a preparação para o jogo contra o @Flamengo!#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/uoMOjNnxhu — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) June 24, 2022

Com a intenção de se afastar da Z4 da competição (na qual ocupa a 16ª posição com 15 pontos), o time comandado pelo técnico Vagner Mancini terá retornos importantes, como os meias Alê, Matheusinho e Índio Ramirez, além do goleiro Matheus Cavichioli, que deve começar jogando no lugar do titular Jaílson, que segue fora em razão de dores musculares.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e América-MG com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Wagner Gomes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: