Gabi Barbieri e Thais são convocadas para a seleção feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a goleira Gabi Barbieri, do Internacional, e a zagueira Thais, do Palmeiras, foram convocadas para defenderem a seleção feminina nos jogos da Data Fifa do mês de junho, oportunidade na qual o Brasil enfrentará a Dinamarca, na próxima sexta-feira (24), e a Suécia, na próxima terça (28).

A técnica sueca Pia Sundhage chamou Gabi Barbieri para a vaga da goleira Letícia Izidoro, do Corinthians, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Já a zagueira Thais Ferreira representará o Brasil no lugar da defensora Antonia, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) nos exames que antecederam o início da concentração da equipe.