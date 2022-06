Brasileiro Feminino: Internacional e Corinthians empatam em 1 a 1

Em jogo entre equipes já classificadas para as quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Corinthians, na tarde deste sábado (18) no Parque São Jorge, em São Paulo.

Tudo igual no duelo do G4! Um gol e um ponto para cada lado... pic.twitter.com/cIfo8v6lSv — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 18, 2022

Com o resultado as Gurias Coloradas permanecem na ponta da classificação, agora com 30 pontos. Já o Timão ficou na 4ª posição com 28 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Internacional abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com Milene em cobrança de pênalti. Porém, três minutos depois Jheniffer empatou para o Corinthians.

Classificação do São Paulo

Quem garantiu a vaga na próxima fase foi o São Paulo, que bateu a Ferroviária por 1 a 0 no CT Laudo Natel, em Cotia.

O único gol da partida saiu aos 29 minutos do segundo tempo, quando Shashá recebeu lançamento na entrada da área e bateu na saída da goleira Luciana.

Com este resultado o São Paulo chegou aos 29 pontos, assumindo a vice-liderança da competição e garantindo sua vaga nas quartas de final.

Vitória gremista

Quem manteve o sonho de classificação foi o Grêmio, que derrotou o Avaí/Kindermann por 2 a 1. Este resultado deixou as duas equipes com 17 pontos, com possibilidades de classificação.