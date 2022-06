Paradesporto: Edenilson Floriani bate recorde no lançamento de dardo

Com a marca de 59,19 metros, o catarinense Edenilson Floriani bateu o recorde mundial da prova do lançamento de dardo da classe F42 (para atletas com deficiência nos membros inferiores), durante a 2ª fase do Circuito Nacional de atletismo, neste sábado (18) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Edenilson superou sua própria marca, de 56,56 metros, que alcançou no dia 29 de setembro de 2019. “É uma alegria saber que estou voltando ao meu ritmo de antes da pandemia. Foi um período difícil e complicado para treinar. Sempre é bom melhorar o desempenho”, declarou o atleta.

Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, o catarinense disputou o lançamento de dardo e o arremesso de peso, ficando, respectivamente, na 6ª e na 7ª posições.