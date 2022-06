Harry Kane marca e garante empate da Inglaterra com a Alemanha

A Inglaterra evitou a segunda derrota consecutiva pela Liga das Nações, com Harry Kane marcando seu 50º gol pela seleção, de pênalti, para garantir um empate de 1 a 1 com a Alemanha fora de casa nesta terça-feira (7).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane steps up to net his 50th goal for England! #NationsLeague pic.twitter.com/r9qZscFiTn — UEFA Nations League (@EURO2024) June 7, 2022

A Alemanha mereceu abrir vantagem com gol de Jonas Hofmann aos cinco minutos do segundo tempo, mas não conseguiu matar a partida contra a Inglaterra, e Kane empatou, aos 43, após ser derrubado dentro da área.

Após perder para a Hungria pela primeira vez em 60 anos no último sábado (4), na estreia do Grupo 3 da primeira divisão do torneio, a Inglaterra optou por uma escalação mais experiente na Allianz Arena, mas foi pior do que a Alemanha durante a maior parte do jogo.

Pelo mesmo grupo da Liga das Nações, gols no primeiro tempo de Nicolò Barella e de Lorenzo Pellegrini deram à Itália a vitória de 2 a 1 sobre a Hungria.

O técnico Roberto Mancini mais uma vez escalou um time alternativo, mas isso não importou muito, com os donos da casa dominando desde o início em Cesena.

Com a Alemanha empatando com a Inglaterra em Munique, a Itália lidera a chave.

