Iga Swiatek atropela Kasatkina para chegar à final em Roland Garros

Iga Swiatek continuou nesta quinta-feira (2) sua marcha em direção ao seu segundo título do Aberto da França ao atropelar a russa Daria Kasatkina por 6/2 e 6/1 e chegar à final do torneio, ampliando sua sequência de vitórias a impressionantes 34 partidas.

A número um do mundo teve seu serviço quebrado no início da partida, mas se aproveitou ao máximo da série de erros não forçados de Kasatkina e disparou várias bolas vencedoras na quadra Philippe Chatrier.

Back in the final 💪@iga_swiatek scores her 34th consecutive win, defeating Kasatkina 6-2, 6-1 for the right to play for the title#RolandGarros