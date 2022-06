Inter vence Grêmio e assume vice-liderança do Brasileirão Feminino

Em duelo que fez jus à rivalidade histórica, com mais de 40 finalizações, o Internacional bateu o Grêmio por 2 a 1 na manhã deste domingo (5), no Estádio Vieirão, em Gravataí e pulou para a vice-liderança do Campeonato Brasileirão Feminino A1 (primeira divisão). O triunfo, alcançado com gols de Duda e Lelê (Cássia descontou) fez a equipe colorada subir para 26 pontos e ultrapassar o Corinthians, que tem 24. O líder Palmeiras tem 28. Já o Grêmio aparece em nono, com 13 pontos somados.

O primeiro tempo foi de domínio das Gurias Coloradas, que abriram o placar logo aos sete minutos. Após cobrança rápida de escanteio pela esquerda, Duda recebeu de volta, avançou e chutou rasteiro para vencer a goleira Lorena.

A camisa 10 do Colorado teve duas boas chances para ampliar na sequência, mas em ambas parou em Lorena. Aos 34, o segundo gol veio. Em roteiro similar ao do primeiro, a jogada começou com um escanteio pela esquerda. Dessa vez, Belinha cabeceou e acertou o travessão. No rebote, com o gol escancarado, Lelê completou para as redes.

Na segunda etapa, o Tricolor passou a dar mais trabalho para a goleira Gabi Barbieri. A forte chuva que castigou o gramado não impediu a continuação do bom futebol. Duda por pouco não fez o terceiro: acertou a trave em chute de fora da área, aos 20 minutos.

Cinco minutos depois, Luany recebeu dentro da área e chutou em cima de Gabi Barbieri. Mais cinco minutos e o gol do Grêmio enfim saiu. Cássia recebeu já dentro da área e finalizou de primeira, acertando o ângulo esquerdo e pegando Gabi Barbieri no contrapé. No minuto seguinte, quase o empate. Gabizinha cabeceou na trave.

A partida seguiu cheia de emoções, literalmente até o último lance. Depois da expulsão da lateral Belinha, do Inter, o Grêmio cobrou uma falta na área já aos 50 minutos e Barbieri fez defesa espetacular com o pé, evitando o gol de empate.

Com a vitória, o Internacional chegou a sete jogos de invencibilidade no campeonato (cinco vitórias e dois empates), além de manter uma escrita de não perder para as rivais desde dezembro de 2017.

O próximo jogo da equipe é no domingo (12), quando recebe o São José. Na véspera, o Grêmio visita o lanterna Bragantino, em jogo fundamental para as pretensões do time. Restando apenas quatro partidas para o fim da primeira fase, a equipe está fora da zona de classificação para o mata-mata, embora tenha os mesmos 13 pontos do oitavo colocado, o Real Brasília, que hoje estaria classificado.