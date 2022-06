Liga das Nações: Brasil bate Irã, mesmo com saída de Alan no 1º set

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer na Liga das Nações, em Sófia (Bulgária). Desta vez bateu o Irã, por 3 sets a 0 (parciais de 30/28, 25/23 e 25/19), mesmo sem o oposto Alan, um dos principais atacantes do time, que deixou a quadra ainda no início do primeiro set, após lesão na panturrilha. No domingo (26), às 14h (horário de Brasília), a seleção encara a anfitriã Bulgária, no último duelo da segunda fase da competição. A terceira e última etapa classificatória será em julho, em Osaka (Japão).

É VITÓÓÓRIA!! 🏐🇧🇷



A 2ª consecutiva da nossa Seleção de @volei. 🥳



🇧🇷 3 x 0 🇮🇷

30/28, 25/23 e 25/19



Vitória convincente e bora buscar mais uma neste fds! 💪 pic.twitter.com/HEmu8bFuCs — Time Brasil (@timebrasil) June 24, 2022

Atual campeão, o Brasil comandado pelo técnico Renan Dal Zotto, subiu hoje (24) na classificação geral para o sexto lugar, com 12 pontos (quatro vitórias e três derrotas). A competição reúne 16 seleções nacionais. Apenas as oito primeiras colocadas avançarão à disputa do título na cidade de Bologna (Itália).

Pelo segundo jogo consecutivo, o ponteiro Lucarelli foi o maior pontuador, com 15 pontos. Quem também sobressaiu em quadra nesta sexta (24) foi o central Isac, que anotou nove pontos no ataque e quatro no bloqueio.