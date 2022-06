Rugby: Brasil vence Colômbia e fatura vigésimo título sul-americano

A Seleção Brasileira feminina de rugby sevens ganhou da equipe colombiana por 27x0, na tarde de ontem (11), na decisão do Sul-Americano da categoria. O torneio foi realizado no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro.

Com o título, a equipe nacional, conhecida como as Yaras, além de se classificar para o Pan-Americano de 2023 no Chile, manteve a hegemonia no continente. Agora, são 20 títulos em 21 edições. A única vez que o time brasileiro não se sagrou campeão foi em 2015, quando não esteve presente já que o torneio era classificatório para os Jogos Olímpicos, para os quais a seleção já estava classificada.

Os destaques da decisão de ontem foram Marina Fioravanti, Luiza Campos, Mariana Nicolau e Cláudia Teles. A experiente capitã Luiza Campos foi eleita a melhor jogadora do torneio. Na disputa pelo bronze, a Argentina venceu o Paraguai por 17x0 Paraguai.