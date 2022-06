Surfe: Medina, Jadson e Filipinho seguem atrás do título em G-Land

Depois de cinco dias sem disputas, a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) em G-Land, na Indonésia, tirou o atraso com diversas baterias entre a noite de quinta (2) e a manhã de sexta (3). Na chave masculina os brasileiros Gabriel Medina, Jadson André e Filipe Toledo avançaram até as quartas de final. Entre as mulheres Tatiana Weston-Webb, que havia vencido sua bateria na primeira fase há seis dias e se classificado diretamente para as quartas, também está entre as que ainda buscam o título.

A etapa indonésia, a sexta no calendário da WSL, ficou cinco dias sem competições por causa das condições desfavoráveis do mar. Na retomada, 16 surfistas caíram na água para a disputa da segunda fase (a repescagem) entre os homens, sendo cinco brasileiros. Filipe Toledo, Jadson André e Samuel Pupo (batendo Kelly Slater) avançaram para as oitavas de final, enquanto Caio Ibelli e Yago Dora ficaram pelo caminho.

Na fase seguinte, já com o mar em não tão boas condições para o surfe, os irmãos Samuel e Miguel Pupo acabaram eliminados (por Kanoa Igarashi e Griffin Colapinto, respectivamente), enquanto o campeão olímpico Ítalo Ferreira parou no australiano Connor O'Leary, em bateria vencida com um placar baixo (9,90 a 7,93).

O caminho para conquistar o #QuiksilverProGLand está ficando cada vez mais apertado. E para você? Quem vai ser o grande vencedor da etapa? 🏆🏄‍♂️



O líder da corrida em 2022, Filipe Toledo passou para as quartas ao derrotar o surfista local Rio Waida, que foi convidado e o derrotou na primeira fase.

“É sempre difícil enfrentar wildcards [convidados]. Eles não têm pressão alguma por cortes ou títulos, podem apenas se divertir e sempre dificultam para a gente. Eu tinha uma estratégia em mente e funcionou. O mar vai estar melhor amanhã e espero que a previsão se confirme, para a gente ter mais oportunidades de surfar”, disse Filipinho, em declaração enviada à assessoria do evento. Filipe venceu por 11,23 a 8,57 e agora enfrenta o americano Griffin Colapinto.

Outros dois brasileiros avançaram e vão se enfrentar: o potiguar Jadson André derrotou o bicampeão mundial John John Florence (vice-líder da temporada) por 9,53 a 9,37 conquistando a apertada vitória já no fim da bateria. O adversário dele será outro campeão mundial: Gabriel Medina, que na Indonésia disputa sua primeira etapa na temporada após um período afastado das competições, conseguiu a melhor nota do dia e derrotou o americano Kolohe Andino por 14,67 a 10,67.

Entre as mulheres Tatiana Weston-Webb enfim conheceu sua adversária nas quartas. Será a norte-americana Lakey Peterson, que derrotou a havaiana Gabriela Bryan na repescagem.

A janela da etapa de G-Land vai até a próxima segunda-feira (6). Segundo a organização, a próxima chamada para baterias está prevista para as 7h15 de sábado (4) na Indonésia, 21h15 ainda desta sexta (3) no horário de Brasília.