Torneio Internacional Sub-20 começa com empate entre Equador e Uruguai

Equador e Uruguai empataram em 1 a 1 na partida de abertura do Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo, disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Ainda nesta quarta-feira (8), a partir as 20h30 (horário de Brasília), o Brasil encara o Paraguai no primeiro de três compromissos que terão transmissão ao vivo da TV Brasil para todo o país.

Hoje a #SeleçãoSub20 inicia sua caminhada no Torneio Internacional do Espírito Santo! Primeiro compromisso será contra o Paraguai, às 20h30.



Você vai poder ver AO VIVO na TV Brasil, hein? Vamos pra cima!



🇧🇷 x 🇵🇾 - 20h30 #BRAxPAR pic.twitter.com/5alYWPE6hJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 8, 2022

O Equador começou melhor a partida, e logo aos 10 minutos do primeiro tempo transformou esta superioridade em gol quando Patrik Mercado dominou na direita e mandou a bola para o meio da área, onde o camisa 9 Justin Cuero só escorou para abrir o placar.

O Uruguai tinha as jogadas de contra-ataque como sua melhor alternativa. E foi em uma jogada destas, aos 32 minutos, que a equipe charrúa conseguiu igualar. Andrés Ferrari recebeu lançamento longo, partiu em velocidade e bateu na saída do goleiro Kleber Pinargote.

As equipes continuaram tentando a vitória no decorrer do confronto, mas a igualdade em 1 a 1 perdurou até o minuto final. As equipes voltam a jogar na próxima sexta-feira (10), com o Uruguai enfrentando o Paraguai e o Equador pegando o Brasil.

Transmissões da TV Brasil

Os telespectadores podem acompanhar todos os jogos do Torneio Internacional Sub-20 na TV Brasil 2. Os duelos são exibidos nesta quarta, na sexta e no domingo, com dois confrontos por dia, às 18h e às 20h30. A seleção canarinho entra em campo sempre no segundo horário.

O clássico Brasil e Uruguai, última partida da competição, será transmitido simultaneamente com a TV Brasil 1 no domingo, a partir das 20h30.