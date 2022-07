Ana Marcela vence etapa de Paris do circuito de maratonas aquáticas

Pouco mais de uma semana após conquistar três medalhas (duas douradas) no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste (Hungria), Ana Marcela Cunha foi, novamente, ao topo do pódio. Neste sábado (9), a baiana venceu a segunda etapa circuito mundial de maratonas aquáticas, realizada em Paris (França).

Ana Marcela finalizou os dez quilômetros de prova em 2h00min33s71, cerca de dois segundos a frente da holandesa Sharon Van Rouwendaal e da italiana Ginevra Taddeucci, que completaram o pódio). A gaúcha Viviane Jungblut ficou em quarto, com 2h00min37s03.

A baiana havia vencido a primeira etapa do circuito, no fim de maio, em Setúbal (Portugal). Com o novo triunfo, ela somou mais 800 pontos no ranking e foi a 1.600 pontos, 200 a mais que Van Rouwendaal. Viviane, que não tinha competido a prova anterior, assumiu o sexto lugar na classificação geral com os 550 pontos deste sábado.

A prova masculina de Paris teve participação de três brasileiros. O goiano Diogo Villarinho chegou na 34ª posição, com tempo de 1h53min15s20, um minuto e 37 centésimos atrás do italiano Gregorio Paltronieri - que venceu a etapa. O húngaro Kristof Razovszky foi o segundo colocado, com o australiano Nicholas Sloman em terceiro. O baiano Allan do Carmo e o carioca Guilherme Costa não tiveram marcas validadas pela Federação Internacional de Natação (Fina).

Na classificação geral, o brasileiro mais bem colocado é o paulista Bruce Hanson Almeida, na 40ª posição, com os 102 pontos somados pelo 24º lugar na etapa de Setúbal. O gaúcho Luiz Felipe Loureiro, que somou 96 pontos em Portugal com a 27ª posição, está em 45º. Com os 82 pontos obtidos neste sábado em Budapeste, Diogo aparece em 56º.

A próxima etapa do circuito mundial será em Lac Mégantic (Canadá), entre os dias 26 e 28 de agosto. A competição ainda terá provas em Fajardo (Porto Rico) e Elitat (Israel), em outubro e novembro, respectivamente.