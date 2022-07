Athletico-PR bate Palmeiras fora de casa e assume vice-liderança

Mostrando um futebol pragmático, o Athletico-PR foi até o Allianz Parque, em São Paulo, e derrotou o Palmeiras por 2 a 0, na noite deste sábado (2), para assumir a vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo fora de casa, o Furacão chegou aos 27 pontos, ganhando uma posição na classificação, e ficou a apenas dois do Verdão.

Para alcançar os três pontos, a equipe comandada pelo experiente técnico Luiz Felipe Scolari mostrou muita eficiência na defesa, apostando nos contra-ataques em velocidade, e negou espaços a um Palmeiras que dava sinais de desgaste em meio a uma longa sequência de importantes partidas (pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores).

Jogando em casa, o time do técnico português Abel Ferreira começou pressionando mais, tendo uma chance clara logo aos sete minutos em finalização de cabeça de Raphael Veiga. Porém, depois o Athetico-PR começou a criar suas oportunidades, em especial por meio do atacante Vitor Roque.

E foi justamente dos pés do atacante de 17 anos que saiu o primeiro gol do Furacão. Aos 35 minutos o lateral Abner cruzou para a área, onde Rômulo escorou de cabeça e Vitor Roque tocou com o joelho para superar o goleiro Weverton.

Com a vantagem no placar, Felipão recuou ainda mais as linhas de sua equipe, atacando apenas quando apareciam espaços para partir em velocidade. Aos 9 minutos da etapa final Danilo errou domínio e a oportunidade surgiu. Vitor Roque puxou contra-ataque e tocou para Rômulo, que bateu de primeira e a bola acabou desviando dentro da área na mão de Piquerez. Após avaliar o lance com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), o juiz marcou pênalti, que foi cobrado com eficiência por Vitor Bueno.

O Palmeiras continuou forçando e buscando gols a partir daí, mas o Furacão foi muito bem na defesa e manteve a vitória de 2 a 0 até o apito final.