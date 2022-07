Atlético-GO faz história e está nas quartas da Sul-Americana

O Atlético-GO conseguiu uma classificação heroica para as quartas de final da Copa Sul-Americana, após superar o Olimpia (Paraguai) por 5 a 3 na disputa de pênaltis, na noite desta quinta-feira (7) no estádio Serra Dourada.

🏆🖤❤️ Classificado! Com início avassalador, o @ACGOficial fez 2-0 sobre o @elClubOlimpia, levou a decisão para os pênaltis e avançou para as quartas de final da CONMEBOL #Sudamericana!



🔜 Na próxima fase, o adversário é o Nacional do Uruguai. pic.twitter.com/H2U07bplf8