Fortaleza se despede da Libertadores com derrota para o Estudiantes

O Fortaleza deu adeus à Copa Libertadores após ser derrotado por 3 na 0 pelo Estudiantes (Argentina), na noite desta quinta-feira (7) no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na partida de volta das oitavas de final da competição.

✈️🇦🇷 Nas quartas!



🔥 O @EdelpOficial venceu o @FortalezaEC por 3-0 em La Plata e se classificou com tranquilidade na CONMEBOL #Libertadores.



👀🔜 Tem mais confronto Brasil 🆚 Argentina chegando. Próximo adversário será o @AthleticoPR. pic.twitter.com/xka3IN8p7h — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 8, 2022

Após empatar em 1 a 1 na última semana no Castelão, a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Vojvoda sabia que não teria vida fácil fora de casa. E esta previsão começou a ser confirmada logo aos 9 minutos de bola rolando, quando Manuel Castro aproveitou bola levantada na área para marcar de cabeça.

A situação do Fortaleza ficou mais complicada aos 21 minutos, com a expulsão de Yago Pikachu, que fez falta dura no atacante Boselli. Na cobrança da infração, dois minutos depois, Zuqui levantou a bola na área, onde Ceballos desviou antes de Rogel escorar para o fundo do gol. Mas o lance foi anulado por causa de posição irregular.

Assim, o Estudiantes só conseguiu ampliar a sua vantagem na etapa final, no primeiro minuto, com novo gol de cabeça de Manuel Castro. Dez minutos depois a desclassificação brasileira foi confirmada, quando Boeck vacilou na saída de bola e Zapiola não perdoou. O Estudiantes será o adversário do Athletico-PR nas quartas.

Após sair da competição continental, o Tricolor se concentra no Brasileiro, onde tenta deixar a lanterna. E o próximo compromisso promete muitas dificuldades, pois é justamente contra o líder Palmeiras, no domingo (10) no Castelão.