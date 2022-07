Em noite de 7 a 1, Flamengo avança na Libertadores

Empurrado pela sua apaixonada torcida (que compareceu em peso, com mais de 61 mil presentes), o Flamengo não deu chances ao Tolima (Colômbia) e goleou por 7 a 1, nesta quarta-feira (6) no estádio do Maracanã, e se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores, onde medirá forças com o Corinthians, que passou pelo Boca Juniors (Argentina).

🇧🇷⚽🇨🇴 Rei do Rio! Com 4️⃣ gols de Pedro e sob olhares de Arturo Vidal no @maracana, o @Flamengo goleou o @cdtolima por 7-1 e avançou às quartas.



🧐 O Fla terá agora um clássico brasileiro na CONMEBOL #Libertadores: o #Corinthians será o rival por vaga na semi!#GloriaEterna pic.twitter.com/UPYCsLP5t2 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 7, 2022

O Rubro-Negro não sentou em cima da magra vantagem de 1 a 0 (gol do volante Andreas Pereira, que deixou o time da Gávea) construída no confronto de ida e partiu para o ataque. E aos 4 minutos a equipe comandada por Dorival Júnior abriu o placar, quando Pedro tocou para o uruguaio Arrascaeta, que devolveu com um passe de grande categoria para o centroavante bater cruzado para superar Cuesta.

O Flamengo continuou melhor, e não demorou a ampliar. Aos 20 minutos Arrascaeta enfiou a bola para Pedro, que, de calcanhar, encontrou Gabriel Barbosa. O camisa 9 finalizou para defesa parcial de Cuesta, mas a bola desviou em Quiñones, que acabou marcando contra.

Se o primeiro tempo foi bom, no segundo o Rubro-Negro tomou conta de vez da partida. Logo no primeiro minuto, o Flamengo chegou ao terceiro, quando Arrascaeta levantou a bola na área em cobrança de falta, o zagueiro David Luiz escorou para o meio da área, onde Pedro dominou antes de conferir para o fundo do gol.

Aos 10 foi a vez de Gabriel Barbosa guardar o dele. O camisa 9 dominou na direita, avançou para o meio e bateu colocado para marcar um belo gol. Sete minutos depois o Tolima ainda chegou ao gol de hora, com Quiñónes, mas a noite era mesmo do time de Dorival Júnior, que não diminuiu a rotação.

Quatro minutos depois Pedro acionou Rodinei na direita e o lateral se livrou de um defensor antes de cruzar de volta para o atacante marcar pela terceira vez na partida. Aos 27 o camisa 21 volta a brilhar, mas desta vez no papel de garçom, tocando para o garoto Matheus França, que havia acabado de entrar no gramado, deixar o dele.

Mesmo com o placar elástico o Flamengo continuou buscando mais gols, e conseguiu aos 33 minutos com o artilheiro da noite, Pedro, que marcou ao aproveitar rebote dado pelo goleiro Cuesta.

❤️🖤 Tá chegando de novo! Invicto, o @Flamengo mais uma vez está entre os 8⃣ melhores da CONMEBOL #Libertadores.



🇧🇷🔜 Vai encarar o #Corinthians! pic.twitter.com/AZ2bv5i2HO — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 7, 2022

Após se garantir nas quartas da competição continental, a equipe da Gávea visita o Corinthians no próximo domingo (10) no Brasileiro, em uma espécie de prévia do confronto entre as equipes pela Libertadores.