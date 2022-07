Brasil derrota Japão para alcançar semifinais da Liga das Nações

O Brasil garantiu nesta quarta-feira (13) a classificação para as semifinais da Liga das Nações feminina de vôlei após derrotar o Japão nas quartas de final por 3 sets a 1 (parciais de 29/27, 28/26, 20/25 e 25/14) em Ancara (Turquia).

É SEMIFINAAAAAAAAL! 🏐



A seleção feminina está na semi da Liga das Nações!



Já estamos pertinho do pódio, mas vamos atrás do 🏆 pic.twitter.com/W9rCX0gN2i — Time Brasil (@timebrasil) July 13, 2022

O grande destaque da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foi a ponteira Gabi, com 23 pontos (22 de ataque e um de bloqueio). “Foi uma vitória incrível contra o Japão pelas quartas de final. Atacamos várias vezes para conseguir colocar a bola no chão e tivemos paciência e coragem nos momentos de decisão. Nos unimos nos momentos de dificuldade e isso foi fundamental. O saque também foi importante. Começamos errando muito nos dois primeiros sets, mas conseguimos reverter e trazer a vitória para o nosso time. Depois de perder o terceiro, voltamos com uma postura melhor no quarto, já sabendo onde atacar e [sendo] mais agressivas”, declarou a jogadora.

Na próxima fase da competição o Brasil terá pela frente a Sérvia, que bateu os Estados Unidos por 3 sets a 2 (29/27, 25/23, 20/25, 20/25 e 15/13). Brasileiras e sérvias medem forças no próximo sábado (16) em horário a ser confirmado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).