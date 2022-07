Copa do Brasil: Fla e Galo duelam no Maracanã por vaga nas quartas

Flamengo e Atlético-MG protagonizam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) da noite desta quarta-feira (13) no estádio do Maracanã, um dos mais emocionantes jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Se o Galo conta com uma pequena vantagem, após vencer o confronto de ida por 2 a 1 na última semana, o Rubro-Negro acredita que o apoio de sua apaixonada torcida poderá desequilibrar a partida a seu favor. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Após golear o Tolima (Colômbia) por 7 a 1, pela Libertadores na última semana, e perder de 1 a 0 para o Corinthians, pelo Brasileiro no domingo (10), a equipe da Gávea sabe que a classificação sobre o time mineiro pode apaziguar de vez o clima junto à torcida.

Para esta partida o técnico Dorival Júnior tem um desfalque certo, o zagueiro Rodrigo Caio, que teve confirmada uma lesão de menisco no joelho esquerdo. Isto pode ser um problema diante de um ataque que conta com um dos jogadores mais decisivos do futebol atual, o atacante Hulk, que, segundo o treinador do Flamengo, definiu o confronto de ida: “Hulk numa noite muito boa. Praticamente definiu a sorte da partida. Duas jogadas individuais”.

Com a ausência de Rodrigo Caio, uma possível escalação do time carioca na partida pode ser: Santos; Matheuzinho, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

O Atlético-MG também chega ao jogo após confirmar a classificação na Libertadores na última semana (com vitória de 1 a 0 sobre o Emelec, do Equador) e de um tropeço no Brasileiro no final de semana (empate de 0 a 0 com o São Paulo em pleno Mineirão).

Preparação encerrada na Cidade do #Galo. O Atlético está pronto para a decisão! 💪🐔 pic.twitter.com/9AICCHIy5S — Atlético (@Atletico) July 12, 2022

Em um momento no qual não vem apresentando um futebol tão convincente, o técnico Antonio Mohamed já deixou claro que valoriza demais a classificação na Copa do Brasil. E, para que isto aconteça, fará com que sua equipe não sente em cima da vantagem: “Espero que vençamos. Vencer, vencer, passar de fase. Vai ser um grande jogo, uma experiência única, com Maracanã cheio. Estamos muito bem, fortes mentalmente e esperamos ganhar. É um jogo que nós ganhamos de 2 a 1 [na ida], mas é como se fosse um 0 a 0, como se o jogo estivesse empatado”.

Contando com o retorno do lateral Guilherme Arana, que não enfrentou o São Paulo por conta de desgaste físico, o Galo deve entrar em campo com a seguinte formação: Everson; Guga, Igor Rabello (Nathan Silva), Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho; Vargas e Hulk.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Atlético-MG ao vivo no próximo domingo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: