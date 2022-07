Brasil encerra primeira fase da Liga das Nações de vôlei com vitória

Classificada por antecipação às quartas de final, a seleção masculina de vôlei encerrou com vitória a participação na primeira fase da Liga das Nações. Neste domingo (10), em Osaka (Japão), o Brasil superou a equipe da casa por três sets a zero (25/23, 25/23 e 25/22). O oposto Darlan, com 19 pontos, foi o destaque da partida.

"Eu sinto que venho em uma crescente ao longo da semana. Estava mais nervoso no primeiro jogo, nos seguintes fui me soltando, até que hoje [domingo] estava bem mais à vontade", analisou Darlan, ao site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Os brasileiros finalizaram a primeira fase com oito vitórias e quatro derrotas, na sexta posição entre 16 seleções. Os oito primeiros avançam às quartas de final. Os comandados de Renan dal Zotto aguardam o término da rodada para saber quem enfrentam na fase final, que será disputada em Bolonha (Itália), entre os dias 20 e 24 deste mês. Estados Unidos, Polônia ou a própria Itália são os possíveis adversários.

"O espírito do time em quadra hoje [domingo] foi muito bom. Fizemos uma sequência boa de treinos e entramos em quadra com essa energia. Todos conscientes de que era um jogo importante para adquirimos mais ritmo antes de chegarmos para a fase decisiva. O time suportou os momentos de dificuldade, com todos jogando junto. Agora teremos uma semana importante de treinos, uma oportunidade boa para seguir este processo de evolução", disse Renan, também ao site da CBV.

A seleção brasileira viaja para Portugal nesta segunda-feira (11), onde se concentrará antes da ida a Bolonha. O Brasil é o atual campeão da Liga das Nações masculina.