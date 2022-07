Carlos Sainz triunfa em Silverstone, sua primeira vitória na F1

Carlos Sainz, da Ferrari, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, neste domingo (3) em um emocionante Grande Prêmio da Inglaterra que foi interrompido por causa de um acidente na primeira volta e que contou com mais caos após uma invasão de pista por parte de manifestantes.

A FIRST RACE WIN FOR CARLOS SAINZ!!! 🏆🎉 The Spaniard takes the chequered flag with Perez finishing second. Hamilton comes home third #BritishGP #F1 pic.twitter.com/mHnalIynnC

O mexicano Sergio Perez, da Red Bull, foi o segundo colocado, 3,779 segundos atrás do espanhol, com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton em terceiro pela Mercedes e fazendo a volta mais rápida da prova, que lhe rendeu um ponto extra em seu país-natal.

“Sim! Nós conseguimos! Vamos!”, exclamou Sainz pelo rádio, encantado após uma vitória que parecia improvável em certo momento, apesar de ele ter largado na pole position pela primeira vez em 150 provas disputadas.

“Não sei o que dizer, é incrível. Primeira vitória, 150 corridas depois, com a Ferrari em Silverstone. Não posso pedir mais. É um dia muito especial, um dia que nunca esquecerei, um fim de semana muito especial em geral”, completou.

As últimas nove voltas foram frenéticas e cheias de ultrapassagens, até que o safety car entrou e Perez, Charles Leclerc, da Ferrari, e Hamilton brigaram pelo segundo lugar.

A certa altura, Hamilton, oito vezes vencedor do GP da Inglaterra, ultrapassou os dois rivais em um movimento e depois passou de segundo para quarto e de volta para terceiro.

O líder do campeonato, Max Verstappen, terminou em sétimo com a Red Bull danificada, e sua vantagem sobre Perez caiu de 46 para 34 pontos após 10 corridas disputadas, de 22 ao todo.

A corrida teve bandeira vermelha e foi suspensa por uma hora após o piloto chinês Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, ficar preso entre a cerca e a barreira de pneus na primeira volta. Mais tarde foi liberado pelos médicos.

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) disse que as equipes de emergência chegaram rapidamente ao local para retirar Zhou, cujo carro derrapou de cabeça para baixo em alta velocidade antes de saltar sobre o cascalho e capotar sobre a parede de pneus que absorvia o impacto.

O piloto novato permaneceu consciente e foi levado ao centro médico para avaliação adicional junto de Alexander Albon, da Williams, que mais tarde foi transferido, de helicóptero, para o hospital em Coventry, onde passou por exames de precaução.

Following an incident at the start of the race Alex Albon and Zhou Guanyu have been taken to the medical centre. Both drivers are conscious and continue to be evaluated.



Further updates will be given in due course. pic.twitter.com/mUenaHpTYO