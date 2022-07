Com bicicleta de Diego Souza, Grêmio assume vice-liderança da Série B

O Grêmio é o novo vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (23), o Tricolor superou a Ponte Preta por 2 a 1, na Arena, em Porto Alegre, pela 20ª rodada.

A partida marcou a reestreia do volante Lucas Leiva, de volta à equipe gaúcha após 15 anos no futebol europeu. Ele entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo, junto do atacante Guilherme, outra cria da base tricolor, que deixou o clube em 2016.

Com 36 pontos, o Grêmio aproveitou os tropeços de Vasco e Bahia e os ultrapassou de uma vez, pulando do quarto para segundo lugar, a nove pontos do líder Cruzeiro. A Macaca segue em 14º, com 22 pontos, dois a mais que o CSA, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

O Tricolor abriu o placar com um golaço de bicicleta do atacante Diego Souza, após lançamento do volante Mathias Villasanti, aos dez minutos do primeiro tempo. Aos 23, Villasanti puxou contra-ataque com o atacante Ferreira, que acertou a trave. O meia Jaminton Campaz pegou a sobra e ampliou para os gaúchos.

Aos 13 minutos da etapa final, o volante Walisson aproveitou cobrança de escanteio pela direita e diminuiu para a Ponte. Os paulistas se animaram e preocuparam os quase 42 mil torcedores na Arena, mas a pressão alvinegra não conseguiu furar a marcação tricolor.

O Grêmio abre a 21ª rodada da Série B na próxima terça-feira (26), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 18h30 (horário de Brasília). A Ponte Preta joga somente no próximo sábado (30), às 19h, contra o Operário-PR, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Também neste sábado, o lanterna Vila Nova encerrou um jejum de 13 jogos sem vitórias ao bater o Vasco no Serra Dourada, em Goiânia, por 1 a 0. Aos sete minutos da segunda etapa, o zagueiro Rafael Donato apareceu entre a marcação cruzmaltina e marcou para o Tigre, de cabeça.

Os goianos permanecem na última posição, agora com 17 pontos, três atrás do Ituano, 16º colocado e primeiro time fora do Z4. Os cariocas, com 35 pontos, chegam a três partidas sem vencer pela Série B e caíram do segundo para o terceiro lugar.

O compromisso do Vasco pela 21ª rodada será na próxima quinta-feira (28), às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro, diante do CRB. No sábado, às 18h30, o Vila pega o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).