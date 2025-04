Itaipu e Femipa equiparão 80 hospitais filantrópicos com energia solar

Unidades beneficiadas ficam no Paraná

A empresa energética Itaipu Binacional formalizou, nessa segunda-feira (31), o compromisso de investir, nos próximos dois anos, mais de R$ 81 milhões para equipar santas casas e hospitais filantrópicos do Paraná com sistemas de geração solar fotovoltaica.

A expectativa é que o convênio entre a operadora da Usina Hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná (Femipa) beneficie ao menos 80 estabelecimentos sem fins lucrativos associados à federação.

“Serão quatro usinas fotovoltaicas e mais 29 usinas pequenas [instaladas] em cada um dos hospitais”, disse o presidente da Femipa, Charles London, durante a cerimônia de formalização do convênio – que já tinha sido detalhado no início de fevereiro deste ano -, em Londrina (PR).

Segundo a Itaipu Binacional, a instalação das usinas fotovoltaicas, capazes de converter energia solar em eletricidade, permitirá aos estabelecimentos de saúde beneficiados economizar, em conjunto, cerca de R$ 12 milhões anuais com contas de luz. Quantia que eles poderão investir em melhorias no atendimento à população, como a contratação de profissionais de saúde e compra de insumos, afirmou o diretor-geral da companhia, Enio Verri.

“Esses hospitais passam a contar com sua própria energia, uma energia limpa e barata. E, com isso, conseguem melhorar a qualidade de vida da população”, observou Verri, enfatizando que a economia energética beneficiará toda a rede geradora e distribuidora.

Capacidade

A expectativa é que, quando estiverem funcionando, as 33 usinas fotovoltaicas gerem o equivalente a 18 megawattz, o que, segundo a Itaipu, é o suficiente para abastecer uma cidade de 60 mil habitantes.

Para exemplificar o alcance da iniciativa, Itaipu e Femipa citaram o caso da Santa Casa de Londrina, uma das 92 instituições associadas à federação e um dos 80 estabelecimentos de saúde contemplados com a medida.

Constituída por um complexo de dois hospitais, a Santa Casa de Londrina paga, mensalmente, cerca de R$ 350 mil de conta de energia elétrica. Valor que, segundo a Itaipu, deverá baixar para cerca de R$ 230 mensais a partir da instalação dos painéis solares.

“As entidades vivem momentos de dificuldade e toda ajuda é muito bem-vinda. Deixando de pagar energia, sobram recursos para investimentos em outras áreas, tanto internas quanto financeiras. Isso nos ajuda a sair do caos atual”, acrescentou o diretor-geral da Santa Casa de Paranavaí e vice-presidente da Femipa, Héracles Alencar Arrais.

Economia

Presente ao evento dessa segunda-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não descartou a possibilidade de iniciativas semelhantes serem replicadas em outras unidades federativas além do Paraná.

“Nosso apoio a esta ação é exatamente por isso. Ao economizar energia, o recurso [financeiro] vira mais atendimento, reduzindo o tempo de espera [dos cidadãos] por atendimento médico especializado [...] Estamos vendo aqui uma ação que envolve parceiros de outros setores, como a Itaipu, esta grande empresa do Brasil, para reforçar ações da área da saúde. Estamos indo atrás de outras parcerias possíveis para reduzir custos para as santas casas”, afirmou o ministro.

Atualmente, os hospitais filantrópicos respondem por mais de 50% de todo o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná e mais de 70% da chamada alta complexidade, como traumas, cardiologia, oncologia e transplantes. Na média, 60% dos atendimentos prestados pelas 92 instituições associadas à Femipa são ofertados por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), mas há, entre elas, aquelas em que este percentual supera os 70%.

O convênio entre Itaipu e Femipa contemplará hospitais do grupo tarifário A e B (baixa e média tensão). Vinte e nove dessas unidades serão atendidas por usinas pequenas e terão painéis solares instalados em telhados ou coberturas de estacionamentos. Para esses hospitais, a previsão de início das obras é agora em abril. Nos outros quatro, atendidos por usinas fotovoltaicas, o início das obras está previsto para junho.