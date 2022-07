Fortaleza perde Clássico-Rei mas avança na Copa do Brasil

O Fortaleza fez valer a vantagem obtida na ida das oitavas da Copa do Brasil e se classificou para as quartas da competição mesmo com uma derrota de 1 a 0 para o Ceará, na noite desta quarta-feira (13) no estádio do Castelão.

ASSIM COMO NO ANO PASSADO, O LEÃO ELIMINA O RIVAL E AVAAAANÇA NA COPA DO BRASIL! 2 A 1 NO AGREGADO! VAMOOOOOO! 🦁🦁🦁🦁 pic.twitter.com/7oa0Akhz9X — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) July 14, 2022

Como venceu na ida por 2 a 0, o Tricolor conseguiu avançar mesmo com o revés nesta quarta no Clássico-Rei.

Fortaleza e Ceará fizeram um jogo movimentado na Arena Castelão, mas a bola só morreu no fundo da rede aos 15 minutos do segundo tempo, quando Vina marcou de cabeça após Richard Coelho levantar a bola na área.

Já nos acréscimos da partida Vina teve a oportunidade de levar a disputa da vaga para os pênaltis, mas o meia-atacante acertou o travessão em ótima oportunidade.

Após o compromisso pela Copa do Brasil o Vozão recebe o Corinthians no sábado (16). Um dia depois o Tricolor visita o Atlético-GO.