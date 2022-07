Francês Dembélé renova contrato com Barcelona até 2024

O atacante francês Ousmane Dembélé assinou um novo acordo de dois anos com o Barcelona após seu contrato vencer no final de junho, disse o clube catalão nesta quinta-feira (14).

O atleta de 24 anos prorrogou sua passagem pelo Barcelona até 2024, trazendo um fim para as especulações sobre o seu futuro.

Dembélé foi deixado de fora da equipe pelo treinador Xavi Hernández durante o impasse sobre seu contrato com o Barcelona, antes de retornar ao time em fevereiro e finalizar a temporada com 32 partidas em todas as competições.

Ele marcou um gol e deu 13 assistências no Campeonato Espanhol, com o Barcelona terminando na segunda posição ao fim do campeonato.

Dembélé se juntou ao Barcelona após passagem pelo Borussia Dortmund em 2017 e participou de 150 jogos pelo clube, marcando 32 gols e dando 34 assistências. Ele venceu duas ligas espanholas e duas Copas do Rei em sua passagem de cinco anos.

O Barcelona reforçou sua linha de ataque ao contratar o atacante brasileiro Raphinha do Leeds United, na quarta-feira (13). Foi a terceira contratação do Barça nesta janela de transferência, após a chegada de Franck Kessie e Andreas Christensen.

