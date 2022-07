Chelsea conclui contratação de Sterling junto ao Manchester City

O atacante inglês Raheem Sterling assinou contrato de cinco anos com o Chelsea (Inglaterra) após deixar o Manchester City (Inglaterra), anunciaram os dois clubes da Premier League nesta quarta-feira (13).

O acordo foi fechado por 50 milhões de libras, segundo reportagens da mídia britânica.

“Obviamente consegui muito em minha carreira até agora, mas ainda há muito mais a alcançar e estou realmente ansioso para fazer isso com a camisa do Chelsea”, disse Sterling ao site de seu novo clube.

Sterling se torna a primeira contratação do Chelsea sob a nova propriedade liderada por Todd Boehly e a Clearlake Capital, que assumiram oficialmente o lugar do russo Roman Abramovich no final de maio.

O jogador de 27 anos disputou 47 partidas em todas as competições pelo City na temporada passada, marcando 17 gols e dando 9 assistências.

