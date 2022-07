Etapa de Jeffreys Bay começa com três brasileiros brilhando

A etapa de Jeffreys Bay (África do Sul) da Liga Mundial de Surfe (WSL) teve início nesta quarta-feira (13) com três brasileiros vencendo nas direitas de Supertubes: Samuel Pupo e Yago Dora, que avançaram para as oitavas de final do masculino, e Tatiana Weston-Webb, que chegou às quartas no feminino.

O primeiro brasileiro a brilhar nesta quarta foi Yago Dora, que somou 13,84 pontos para deixar pelo caminho o campeão olímpico Italo Ferreira (13,10) e o sul-africano Jordy Smith (10,50). “Para mim é uma honra surfar essa onda com os melhores do mundo. O Italo [Ferreira] tem um dos melhores backsides do Tour e o Jordy [Smith] é um monstro aqui, sou muito fã dele desde criança. Estou feliz, me sentindo bem confiante e já ansioso para a próxima bateria”, declarou Yago.

Quem também se destacou na primeira fase foi Samuel Pupo, que nunca havia competido nas direitas geladas de Jeffreys Bay. Ele chegou à África do Sul mais confiante após disputar sua primeira final de etapas no Rio Pro contra Filipe Toledo. Samuel somou 12,57 pontos e superou o australiano Callum Robson (9,77) e o norte-americano Jake Marshall (9,43).

“Eu queria muito competir aqui e estou amarradão por ter vencido a minha primeira bateria. Eu não consegui treinar muito antes do evento, porque as condições não estavam boas, mas deu tudo certo na hora da bateria e estou muito feliz. Só quero me divertir e surfar o melhor possível nestas últimas etapas. Não estou pensando muito nos top-5, mas quem sabe, com mais um bom resultado, eu consigo atingir essa meta”, declarou o brasileiro.

Já Filipe Toledo, Italo Ferreira, Miguel Pupo, Caio Ibelli e Jadson André não triunfaram na primeira etapa e terão que disputar a repescagem para seguirem vivos na competição.

No feminino Tatiana Weston-Webb deu mais uma prova de que é um dos principais nomes do circuito ao somar 13,33 pontos e vencer a norte-americana Lakey Peterson (12,97) e a bicampeã mundial Tyler Wright (10,13).

Jeffreys Bay é a nona, e penúltima, etapa da WSL para definir os top-5 e as top-5 que disputarão os títulos mundiais de 2022 no WSL Finals em Trestles (Califórnia).