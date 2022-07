Futebol inglês estabelece sanções duras contra pirotecnia e invasões

A Premier League e a Football League da Inglaterra anunciaram novas sanções duras para invasões de campo e o uso de bombas de fumaça e pirotecnia.

A temporada passada registrou um aumento nas invasões de campo ao final da temporada, com torcedores comemorando títulos, acesso a divisões superiores ou fuga do rebaixamento.

Várias brigas ocorreram em campo, incluindo uma envolvendo o técnico do Crystal Palace, Patrick Vieira, enquanto Billy Sharp, do Sheffield United, foi atacado por um torcedor após uma derrota em jogo eliminatório, contra o Nottingham Forest.

❌ Entering the pitch

❌ Use of flares & smoke bombs

❌ Throwing objects

❌ Discriminatory behaviour

❌ Taking drugs



