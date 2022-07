Brasileiro Feminino: Vila Nova faz no fim e garante acesso à Série A2

O Vila Nova-GO disputará a Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino em 2023.

Neste domingo (24), as goianas foram derrotadas por 2 a 1 no estádio 14 de Dezembro, em Toledo (PR), mas se beneficiaram da vitória por 2 a 0 no jogo de ida do confronto, há uma semana, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Com isso, ganharam por 3 a 2 no placar agregado. O duelo valeu pelas quartas de final da Série A3 (terceira divisão).

Nas semifinais, o Vila terá pela frente o Taubaté, que assegurou classificação no sábado (23), contra o Ipatinga. O outro confronto por uma vaga na final da Série A3 terá Sport e 3B da Amazônia - que também passaram de fase no sábado, eliminando VF4-PB e Ypiranga-AP, respectivamente. Paulistas, pernambucanas e amazonenses, assim como as goianas, estão garantidas na próxima Série A2.

As anfitriãs saíram na frente aos 36 minutos do primeiro tempo, com Jhonson. A artilheira da seleção brasileira na conquista do Sul-Americano sub-17 girou sobre a marcação no meio-campo, escapou de duas marcadoras e soltou a bomba ao invadir a área pela direita.

Aos 22 da etapa final, Jhonson escorou de cabeça e a também atacante Simon completou para as redes, igualando o placar agregado. Quando a partida caminhava para os pênaltis, o Vila chegou ao gol do acesso. Aos 52 minutos, a defesa do Toledo bateu cabeça após uma bola alçada na área e Bárbara aproveitou, recolocando as goianas à frente na soma dos resultados.

Os confrontos das semifinais estão previstos para 6 e 13 de agosto. As datas e horários ainda serão oficializados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).