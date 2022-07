Meia Eriksen diz que técnico Ten Hag o convenceu a ir para o United

O meia dinamarquês Christian Eriksen afirmou que a visão do técnico Erik ten Hag para o Manchester United foi parte importante para convencê-lo a jogar pelo gigante do campeonato inglês no mês passado.

Eriksen, que precisou ser ressuscitado dentro do campo no ano passado ao sofrer uma parada cardíaca quase fatal em um jogo da Eurocopa contra a Finlândia em junho, concretizou a transferência após voltar aos gramados jogando pelo Brentford em janeiro.

An artist on the pitch ✨@ChrisEriksen8 is here and we could not be prouder to have him ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 26, 2022

Ele havia treinado anteriormente para recuperar o condicionamento físico com os reservas do Ajax Amsterdam, equipe que era treinada na época por Ten Hag, e disse que conversar com o técnico holandês o ajudou a tomar uma decisão.

"Eu sou um cara que quer jogar futebol e eu acho que, com a ideia do novo técnico chegando e as ideias que ele tem, e as minhas conversas com ele, eu pude me ver jogando futebol no Manchester", disse Eriksen em uma entrevista publicada no website do clube. "Ao mesmo tempo, é um clube grande - se não o maior. Se você pronuncia o nome em qualquer lugar, eles sabem de onde, eles sabem de onde os locais vem. É uma equipe com uma história grande e é um sentimento legal ser parte de algo tão grande na História".

O Manchester United fez uma pré-temporada forte com Ten Hag e começa a nova temporada com um jogo em casa contra o Brighton & Hove Albion, no dia 7 de agosto.

