No abertura do returno, favoritos vencem e avançam na Série A

O sábado (30) foi de abertura do returno da Série A do Campeonato Brasileiro. A 20ª rodada teve quatro jogos e 10 gols, média de 2,5 gols por partida.

O primeiro jogo foi do líder Palmeiras. O Verdão foi até o Castelão, em Fortaleza, e fez 2 a 1 no Ceará. Com mais essa vitória, que teve gols de Dudu e Flaco López, para os paulistas, e Mendoza, para o Vozão, o time do técnico Abel Ferreira chegou aos 42 pontos. Já o Ceará ocupa a 13ª posição com 24 pontos.

Na sequência, o Palmeiras abre uma semana cheia de desafios importantes. Na quarta-feira (3), no Mineirão, enfrenta o Atlético Mineiro na abertura das quartas de final da Copa Libertadores da América e, no domingo (7), joga com o Goiás, em São Paulo, pelo Brasileirão. Já o Ceará volta a campo na quarta-feira (3) para enfrentar o São Paulo no Morumbi pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, joga no sábado (6) com o Botafogo no estádio Nilton Santos.

Timão bate Botafogo na Neo Química Arena

O Corinthians entrou em campo logo depois da definição da vitória do Palmeiras. E, dessa forma, o Timão tinha a obrigação de vencer o Botafogo para manter a distância em quatro pontos para a ponta da tabela. E conseguiu. Utilizando um time mesclado, o Timão fez 1 a 0 na equipe do Rio de Janeiro, com um belo gol do atacante Gustavo Mosquito aos 26 minutos da etapa inicial.

O Corinthians é vice-líder com 38 pontos e o Botafogo está na 12ª posição com 24 pontos. Na terça-feira (2), o time paulista volta a campo para enfrentar o Flamengo na Neo Química Arena pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso será com o Avaí, em Florianópolis, no sábado (6). O Alvinegro carioca só joga novamente no sábado (6) contra o Ceará no Rio de Janeiro.

Rubro-negro carioca goleia Dragão

Também pela 20ª rodada, o Flamengo goleou o Atlético Goianiense por 4 a 1, no Maracanã, na noite deste sábado (30). Essa foi a quarta vitória seguida do time carioca no Brasileirão e colocou a equipe do técnico Dorival Júnior no G4 do torneio. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a 4ª posição com 33 pontos. O gols foram de Lázaro, Marinho, Vidal (o primeiro do chileno com a camisa do Flamengo) e Vitor Hugo para os cariocas. Wellington Rato descontou para o Dragão. O time de Goiânia segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição com apenas 17 pontos.

Os dois times têm compromissos importantes no meio de semana por competições internacionais. O Flamengo abre as quartas de final da Libertadores contra o Corinthians na terça-feira (2) em São Paulo. No mesmo dia, o Atlético vai até Montevidéu para enfrentar o Nacional pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Flamengo joga no sábado (6) contra o São Paulo no Morumbi e o Atlético pega o Bragantino no mesmo dia em Goiânia.

Goiás bate Coritiba na Serrinha

Com um gol do artilheiro Pedro Raul (11º dele no torneio), o Goiás bateu o Coritiba por 1 a 0 na Serrinha, em Goiânia, na tarde deste sábado (30). Com mais três pontos, o time do Centro-Oeste chegou aos 25 e pulou para a 11ª posição. O Coritiba ocupa a 14ª com apenas 22 pontos. O próximo jogo do Goiás será contra o Palmeiras, em São Paulo, no domingo (7) e o Coritiba atua novamente contra o Santos, no Paraná, na segunda-feira (8).