Número 1 do mundo, Swiatek perde para Cornet em Wimbledon

A número um do mundo e a principal cabeça de chave, Iga Swiatek, sofreu uma derrota chocante na terceira rodada em Wimbledon, quando perdeu por 6-4 e 6-2 para a francesa Alize Cornet, de 32 anos, neste sábado (2).

Swiatek, que era a favorita com uma sequência de 37 vitórias consecutivas em quatro meses, estava bem abaixo de seu melhor ao perder os últimos seis games da partida na Quadra Um.

Cornet, que celebra sua 62ª aparição consecutiva em um torneio de Grand Slam, igualando o recorde, aproveitou ao máximo o desconforto de Swiatek com uma exibição calma para vencer em uma hora e 32 minutos.

“Isso me lembra de quando venci Serena [Williams] aqui há oito anos na mesma quadra. Talvez esta quadra seja um amuleto da sorte”, disse Cornet, que é a 37ª colocada do ranking mundial.

"It reminds me of the time I beat Serena"@alizecornet has fond memories of No.1 Court#Wimbledon pic.twitter.com/yWTtqkhOKM