Rayssa vence e Pamela é 3ª em etapa da Liga Mundial de Skate Street

Teve dobradinha brasileira com Rayssa Leal e Pamela Rosa no pódio da primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS, sigla em inglês), em Jacksonville, no estado da Flórida (Estados Unidos). Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, Rayssa perdia na pontuação para a japonesa Yumeka Oda, mas na última volta a maranhense acertou uma manobra radical (helflip rockslide) e faturou o título ao totalizar 23.2, uma vantagem de 0.2 para asiática, que somou 23.0.

A paulista Pamela Rosa, atual campeã mundial, teve uma nota anulada na primeira rodada de manobras, mesmo assim subiu ao pódio em terceiro lugar, ao somar 17.6 . A quarta brasileira a competir na final foi Gabriella Mazzeto que terminou na sétima posição.

