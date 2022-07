Sampaio Corrêa abre segundo turno da Série B com vitória sobre Sport

O segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro iniciou nesta sexta-feira (22) com a goleada do Sampaio Corrêa sobre o Sport, por 4 a 1, no Estádio Castelão, em São Luís. A Bolívia Querida foi a 28 pontos e ultrapassou o próprio Leão na classificação.

Os maranhenses assumiram, provisoriamente, o quinto lugar, cinco pontos atrás do Grêmio, última equipe na zona de acesso à Série A de 2023. Os pernambucanos, com 27 pontos, caíram para oitavo, mas podem perder mais colocações na 20ª rodada caso Londrina e Criciúma ganhem as respectivas partidas e haja vencedor no jogo entre CRB e Novorizontino.

Os anfitriões saíram na frente aos cinco minutos do primeiro tempo, com Gabriel Poveda. O artilheiro da Série B completou, de cabeça, o cruzamento pela direita de Pimentinha. Aos 36, o também atacante Ygor Catatau, outra vez de cabeça, fez o segundo do Sampaio, após cobrança de escanteio.

O Sport diminuiu aos seis minutos da etapa final. O meia Giovanni cobrou falta na área pela esquerda e o atacante Kayke desviou para as redes. A reação, porém, acabou aí. Aos 29, o zagueiro Fábio Alemão derrubou o lateral Mateusinho na área e foi expulso. Gabriel Poveda cobrou e anotou o 11º gol dele na competição. Nos acréscimos, a Bolívia Querida marcou o quarto, em chute cruzado do atacante Rafael Costa, da entrada da área. O Leão não havia sofrido mais de dois gols em nenhuma outra partida de 2022.

Ainda sem técnico após a saída de Lisca para o Santos, o Sport volta a campo na quinta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), para encarar o Guarani na Ilha do Retiro, em Recife. O Sampaio joga na sexta-feira (29), no mesmo horário, diante do Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).