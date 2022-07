Série B: Ponte Preta e Tombense ficam no 0 a 0 em Campinas

Ponte Preta e Tombense ficaram no 0 a 0 na manhã deste domingo (3) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Influenciados pelo calor registrado durante a partida, os dois times apresentaram um ritmo bastante lento e criaram poucas oportunidades de gol. A igualdade foi ruim para as duas equipes. O Tombense chegou aos 22 pontos e ocupa provisoriamente a 6ª posição, mas pode ser ultrapassado pelo Sport, em caso de não ser derrotado pelo Vasco no Maracanã. O Londrina, que enfrentará a Chapecoense na próxima terça (5) em Santa Catarina, em partida atrasada da 10ª rodada, também ultrapassará os mineiros em caso de vitória.

Já a Ponte Preta seguiu na 18ª posição, agora com 15 pontos. O Tombense volta a jogar no sábado (9) contra a Chapecoense dentro de casa. A Macaca tem mais uma chance de se recuperar na quinta-feira (7), quando visita o CSA em Maceió.