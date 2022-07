Surfe: Tati Weston-Webb é campeã em J-Bay e sobe para 3º lugar da WSL

A brasileira Tatiana Weston-Webb conquistou na manhã desta sexta-feira (15) o título de Jeffreys Bay (África do Sul), a nona etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL). A gaúcha de 26 anos superou na final a australiana Tyler Wright com parcial de 17.50 a 15.6 e, de quebra, assumiu a terceira posição no ranking mundial. J-Bay é a penúltima etapa do circuito para definir as top 5 que disputarão o título mundial de 2022 no WSL Finals na Califórnia (Estados Unidos).

NOS BRAÇOS DO POVO, A RAINHA DAS ÁGUAS TATIANA!#WSLBrasil pic.twitter.com/oxQy62EJxW — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) July 15, 2022

Com o triunfo de hoje (15), Tati tornou-se a única mulher a faturar duas etapas nesta temporada – ela fora campeã em Bells Beach (Austrália). Para chegar à final, Tati superou na semi a campeã olímpica Carissa Moore, atual líder do ranking. A havaiana, pentacampeã mundial, interferiu em uma das ondas e foi punida com a perda de uma nota. A brasileira avançou à final com vitória de 9.60 a 5.50.

Na decisão do título contra Tyler Wright, bicampeã mundial, Tati sobrou em J-Bay. A brasileira somou notas 8,5 e 9,0 - esta última a mais alta na etapa sul-africana – contra 8.17 7.50 da australiana.

Masculino

Entre os homens, Yago Dora foi o brasileiro que chegou mais longe na disputa masculina. O catarinense perdeu a semifinal para o australiano Ethan Ewing, que na sequência venceu o compatriota Jack Robinson, faturando o título de J-Bay.

O campeão olímpico Ítalo Ferreira deu adeus nas quartas, ao perder para o japonês Kanoa Igarashi por apenas 0,43: Igarashi avançou ao somar 15.43 contra 15.00. Na outra bateria das quartas Samuel Pupo foi superado pelo australiano Jack Robinson, por 12.83 a 7.83.

Mesmo fora da reta final em J-Bay, o paulista de Ubatuba Filipe Toledo (53.360 pontos) segue na liderança do circuito. Ítalo Ferreira (39.130). Os cinco primeiros colocados no ranking disputarão o título mundial no WSL Finals.

Última etapa

A temporada regular de 2022 chega ao fim em Teahupo’o (Taiti), no período de 11 a 21 de agosto, com a décima etapa, que definirá os cinco classificados para o título mundial no WSL Finals (feminino e masculino), em Trestles, na Califórnia (Estados Unidos), a partir de 8 de setembro.