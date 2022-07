Wrestling: Brasil garante ouro e mais 4 pódios em estreia na Tunísia

O Wrestling do Brasil garantiu seis medalhas (um ouro, duas pratas e com tudo nesta sexta-feira (15) em Tunis (Tunísia), no Torneio Internacional Zoughaier Sghaier, do Ranking Series: sequência de quatro principais competições que pontuam para o ranking internacional. Os mais bem posicionados serão cabeças de chave no Mundial, programado para agosto.

Três lutadoras do estilo livre feminino subiram ao pódio: Giulia Penalber (57 quilos) faturou a medalha de ouro, Laís Nunes (62 kg) a prata e Gabriela Rocha (68 kg) a de bronze. Na disputa masculina do estilo greco-romano o país garantiu outros dois pódios: Kenedy Pedrosa (72 kg) conquistou a prata e Joilson Junior (77 kg) o bronze.

CAMPEÃ NA TUNÍSIA! 🥇



Obrigada por toda energia positiva e torcida. Muito muito feliz com meu desempenho hoje no Ranking Series Zouhaier Sghaier. Bora para mais 🙏🏻@CBW_Oficial @timebrasil @wrestling @uwwamericas pic.twitter.com/KOLWxRxDUD — Giullia Penalber (@PenalberGiullia) July 15, 2022

Ouro ano passado no Pan-Americano de Wrestling 2021 na Guatemala, Giullia Penalber enfileirou três vitórias antes da decidir o ouro. Primeiro bateu na estreia a tunisiana Faten Hammami por touche (movimento que decide a luta). Na sequência, superou a turca Elvira Kamaloglu (6 a 2), encerrando a fase inicial em primeiro lugar. Depois, Penalber sobrou na semifinal (11 a 1) diante da indiana Mansi Mansi. Na final valendo ouro, Penalber ganhou de virada da turca Kamagolu, na segunda luta do dia contra a adversária. A brasileira começou perdendo por 1 a 0, mas empatou a um minuto do fim, e a três segundos para o final do embate, Penalber derrubou a adversária e se sagrou campeã.

Na disputa masculina no estilo greco-romano, Kenedy Pedrosa ficou em segundo lugar (prata) após perder a final para o turco Murat Dag, por 8 a 0, na categoria até 72 kg, que reuniu apenas três atletas. O brasileiro estreou com vitória sobre o tunisiano Radhwen Tarhouni por 11 a 10.

A delegação brasileira conta com sete atletas na competição, que só termina domingo (17).

Programação

Eliminatórias às 6h30 e finais a partir das 14h

Sábado (16)

Kamila Barbosa (estilo livre feminino)

Domingo (17)

Cesar Alvan (estilo livre masculino)