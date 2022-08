Alan Kardec decide e Atlético-MG derrota o Coritiba

Com um gol do atacante Alan Kardec nos acréscimos, o Atlético-MG derrotou o Coritiba por 1 a 0, na manhã deste domingo (14) no estádio Couto Pereira, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! O ATLÉTICO VENCE O CORITIBA NO COUTO PEREIRA, 1 A 0, E TRAZ OS TRÊS PONTOS PARA BELO HORIZONTE!



⚽ Alan Kardec marcou para o Alvinegro#VamoGalo #CFCxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/Tk3WuUuVfM — Atlético (@Atletico) August 14, 2022

Após este resultado o Galo alcançou os 35 pontos, chegando à 6ª posição, já o Coxa permanece com 22 pontos, dentro do Z4.

Em uma partida muito parelha, o gol da vitória saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo, quando o argentino Nacho Fernández avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou alto para Alan Kardec escorar de cabeça.

O papai Kardec fez a alegria de todos os pais Atleticanos no domingo! 🖤🤍 pic.twitter.com/gs7roWl5dU — Atlético (@Atletico) August 14, 2022

Após o revés, o Coritiba anunciou a saída do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, que estava no posto desde janeiro de 2021.

Sem compromissos no meio da semana, as equipes voltam a campo no próximo sábado (20) pelo Brasileiro, quando o Galo recebe o Goiás e o Coxa visita o Fluminense.