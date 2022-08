Bia Haddad garante presença na final do WTA 1000 de Toronto

A brasileira Bia Haddad garantiu presença na final do WTA 1000 de Toronto (Canadá) após derrotar a tcheca Karolína Plíšková por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (9-7), na noite deste sábado (13).

É FINAAAAAAAAAAL! 🎾🇧🇷



Bia Haddad Maia não cansa de fazer história!



Vitória sobre @KaPliskova 🇨🇿 por 2 a 0 (6/4 e 7/6) e vaga na decisão do @WTA 1000 de Toronto 🇨🇦



Vamo pra cimaaaa, Bia! 💪 pic.twitter.com/Lk0MBBvXZA — Time Brasil (@timebrasil) August 14, 2022

Agora, a paulista de 26 anos disputará a decisão da competição contra a romena Simona Halep, a partir das 13h (horário de Brasília) do próximo domingo (14).

Uma coisa é certa, mesmo que não saia vitoriosa da disputa, a brasileira já garantiu um salto no ranking da Associação Internacional de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês). Bia, que na última segunda (8) alcançou a 24ª posição do ranking, subirá para a 16ª posição se for vice em Toronto e alcançará a 14ª posição em caso de conquista.

Na competição, a paulista faz uma campanha histórica, derrotando a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, nas oitavas de final, e a suíça Belinda Bencic, atual campeã da modalidade nos Jogos Olímpicos, nas quartas.

Neste ano Bia já faturou os dois principais títulos da carreira (os WTA 250 de Nottingham e Birmingham, ambos na Inglaterra), além de ser campeã no WTA 125 de Saint Malo (França). Já nas duplas a brasileira começou o ano levando o título no WTA 500 de Sidney (Austrália), ao lado da cazaque Anna Danilina. Em junho, além do título de simples levantou o troféu de duplas no WTA 250 de Nottingham, desta vez em parceria com a chinesa Shuai Zhang.