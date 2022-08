Brasil obtém 3º lugar inédito nas duplas e Calderano avança na Tunísia

Apesar da derrota hoje (4) na semifinal, os brasileiros Vitor Ishiy com Bruna Takahashi conquistou o terceiro lugar inédito para o país nas duplas mistas, no WTT Contender da Tunísia, etapa do circuito mundial. O dia também foi bom para o carioca Hugo Calderano que venceu a segunda partida seguida na individual, avançando às quartas de final. Número seis do mundo, o brasileiro volta a competir às 9h35 (horário de Brasília) o taiwanês Liao Cheng-Ting (102º). O embate terá transmissão ao vivo no canal do Word Table Tennis (WTT) no YouTube.

A dupla Vitor e Bruna encerrou o torneio na terceira posição após somar uma vitória e uma derrota nesta quinta (4) em Túnis. Ao disputar as quartas, os brasileiros despacharam os sul-coreanos Nayeong Kim e Daeseong Cho, por 3 sets a 0 (parciais de 11/0, 11/8 e 11/4). Na sequência, foram superados na semi pelos irmãos Tomokazu e Miwa Harimoto (Japão), que venceram de virada por 3 sets a 1 (11/5, 4/11, 5/11 e 6/11).

Na disputa individual, Calderano precisou de apenas 19 minutos para selar sua segunda vitória seguida na Tunísia. Ele bateu o chinês Dingshuo Liu (47º no ranking), por 3 sets a 0 (parciais de 11/2, 11/4 e 11/7). Nesta sexta (5) ele ficará frente a frente com Liao Cheng-Ting em duelo pelas quartas. No retrospecto de jogos dos dois, o brasileiro venceu todos.