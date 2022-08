Brasileiro: Flamengo tenta diminuir distância para líder Palmeiras

A rodada de número 23 do Campeonato Brasileiro reserva para os torcedores um dos confrontos mais interessantes da competição até aqui: Palmeiras e Flamengo. Líder isolado da competição, o Verdão recebe, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (21) no Allianz Parque, um Rubro-Negro que vive um momento especial, com seis triunfos consecutivos na disputa nacional.

Ocupando a ponta da classificação da Série A com 48 pontos, a equipe comandada pelo português Abel Ferreira chega descansada ao confronto, pois está fora da Copa do Brasil. Esta pausa foi importante para o Palmeiras, que contará com o retorno de um importante reforço, o meio-campista Gustavo Scarpa.

“[Precisamos] pensar somente em como vencer o Flamengo, pois será um jogo extremamente difícil, provavelmente o mais difícil do ano. Vamos com o nosso melhor e ver no que dá”, declarou o jogador em entrevista à TV Palmeiras.

Com a equipe descansada, e com apenas o meio-campista Jailson como desfalque, a expectativa é de que Abel Ferreira coloque em campo o que tem de melhor: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

Para o Flamengo a partida é a oportunidade de diminuir a diferença de nove pontos para o Verdão. Para isto basta que a equipe comandada por Dorival Júnior chegue ao sétimo triunfo consecutivo no Brasileiro, onde o treinador mandou a campo nos últimos confrontos uma equipe alternativa.

Agora, diante do líder da competição, a dúvida é: qual será a formação titular do Flamengo neste domingo, dúvida que o próprio Dorival afirmou ter em entrevista coletiva: “Muito difícil saber o que farei [diante do Palmeiras]. Estou pensando em mudar segundo a necessidade. Teremos uma decisão domingo e outra quarta [pela Copa do Brasil contra o São Paulo]. Não temos para onde correr. É fazer uma avaliação rápida, mas ainda não tenho como adiantar nada”.

Caso o treinador opte por colocar em campo o que tem melhor, o Flamengo enfrenta o Palmeiras com: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Arturo Vidal (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro

